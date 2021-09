Energia: Salvini, tagliare via su bollette costerebbe metà del rinnovo rdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al possibile aumento delle bollette energetiche " il taglio dell’Iva sulle bollette del gas costerebbe la metà rispetto al rinnovo del reddito di cittadinanza, quindi sono due visioni del mondo diverse" questo il punto di vista di Matteo Salvini oggi a Milano. "Quindi- ha sottolineato - per me occorre confermare quota cento e rivedere il reddito di cittadinanza. Il Pd e i 5 Stelle vogliono cancellare quota cento e confermare il reddito di cittadinanza. Su questo si vedrà in Parlamento e al Governo da che parte andrà il Paese. Io nuove tasse non le voto e non le voglio" ha concluso. (Rem)