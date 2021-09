Algeria: bandiere a mezz’asta per tre giorni dopo morte ex presidente Bouteflika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha ordinato, in segno di lutto per la morte dell’ex capo dello Stato, Abdelaziz Bouteflika, di issare la bandiera nazionale a mezz’asta, in tutto il Paese, per tre giorni a partire da oggi. Lo riferisce un comunicato della presidenza, citato dai media algerini. Secondo quanto annunciato ieri sera dalle autorità di Algeri, Bouteflika è deceduto a 84 anni per un arresto cardiaco. Debilitato e stanco dopo un grave ictus subito nel 2013, Bouteflika ha rassegnato le dimissioni ad aprile 2019 a seguito delle vaste proteste esplose nel Paese nordafricano, il 22 febbraio dello stesso anno, contro la sua candidatura al quinto mandato presidenziale. Prima di dimettersi l’ex capo dello Stato ha governato il Paese per due decenni, dopo essere stato eletto per la prima volta il 27 aprile 1999 con il Fronte di liberazione nazionale (Fln). (Ala)