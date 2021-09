Slovenia: proteste a Lubiana contro le restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Lubiana, in Slovenia, sono state organizzate nuove proteste contro le misure restrittive del governo per arginare il Covid-19. Decine di persone si sono riunite di fronte al palazzo del Parlamento, dopo già che giovedì sera delle manifestazioni pacifiche di migliaia di persone hanno causato alcuni incidenti. Nelle ultime 24 ore in Slovenia sono stati confermati 1.248 nuovi contagiati da coronavirus, con due decessi.(Seb)