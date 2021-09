Milano: Ruba lo zaino a una donna, la polizia lo arresta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia Ferroviaria di Milano Centrale hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni per furto aggravato. I poliziotti, impegnati in un servizio anti borseggio nella stazione Centrale, hanno notato nella vicina piazza Duca d'Aosta uno straniero che, con atteggiamento sospetto, aveva tra le mani uno zaino da donna. L'uomo è stato bloccato. Lo zaino conteneva un pc portatile, i documenti d'identità e alcune carte di credito intestate a una donna.L'uomo, pluripregiudicato, aveva infatti appena rubato lo zaino. La refurtiva, integra, è stata restituita alla vittima, successivamente rintracciata. (Com)