Milano: Cocco, rilascio certificati fuori dalle sedi anagrafiche tradizionali pratica consolidata

- Il servizio di rilascio certificati fuori dalle sedi anagrafiche tradizionali "sta diventando una pratica sempre più consolidata e capillare grazie alla collaborazione con le importanti realtà locali presenti sul territorio", lo dice l'assessore comunale alla Trasformazione digitale e servizi civici, Roberta Cocco. "Siamo partiti nel 2020 con le edicole, nei primi mesi del 2021 abbiamo dato il via alla convenzione con i tabaccai e ora aggiungiamo 17 cartolibrerie: il risultato sono centinaia di presidi fisici in tutti i quartieri per una città davvero a 15 minuti”, conclude. (Com)