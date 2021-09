Vaticano: Papa nomina monsignor Salazar Estrada vescovo ausiliare di Guadalajara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha nominato vescovo titolare di Bisarcio e ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Guadalajara, Messico, Ramón Salazar Estrada, del clero della medesima arcidiocesi, finora direttore spirituale e docente del seminario maggiore e cappellano in una casa di riposo. A darne notizia la Sala Stampa vaticana. Monsignor Ramón Salazar Estrada è nato il 17 maggio 1963 a Guadalajara, nell'omonima arcidiocesi. Dopo aver compiuto gli studi per il sacerdozio nel seminario di Guadalajara, è stato ordinato presbitero il 30 maggio 1993, incardinandosi nell'arcidiocesi metropolitana di Guadalajara. Come sacerdote ha svolto, tra gli altri, i seguenti incarichi e studi: dottorato in teologia morale presso l'accademia Alfonsiana, docente di morale sociale presso il seminario maggiore di Guadalajara, docente di lingua latina presso i seminari minore e maggiore di Guadalajara, docente di teologia morale presso il seminario maggiore. Ha pubblicato diversi articoli riguardanti la Teologia Morale. Oltre allo spagnolo, conosce l'italiano, il tedesco e il latino. (Civ)