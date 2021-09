Americhe: al via VI vertice Celac, attesa per dibattito su futura integrazione regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio giugno Ebrard aveva detto che quella di Luis Almagro è stata una delle peggiori "gestioni" di sempre dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa). "In primo luogo", ha detto il ministro in conferenza stampa, il segretario generale "ha agito ripetutamente senza consultare gli Stati membri.Agisce come se fosse autonomo, indipendente. Ritiene che non ha bisogno di consultare gli Stati membri". Ebrard ha quindi definito molto dubbi gli "interventi in processi interni, come nel caso della Bolivia, che è stato orribile perché si è arrivato praticamente a rendere possibile un colpo di Stato in un paese con una vita democratica ininterrotta negli ultimi anni". La nostra valutazione è che quella di Almagro sia stata se non "la peggiore una delle peggiori nella storia dell'Osa", ha ribadito Ebrard spiegando comunque che i paese non proibirà, come vuole la sua politica, l'ingresso di una missione di osservatori dell'ente panamericano in vista delle elezioni di domenica 6. "L'unico obbligo che hanno è quello di rispettare la legislazione messicana, e faremo in modo che sarà così", ha specificato. (segue) (Mec)