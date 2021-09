Roma: assessore Urbanistica, lunedì piantumazione nuove alberature al parco delle Energie e lago ex Snia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'ampliamento del perimetro del Monumento naturale, la richiesta di valutare il danno ambientale a causa della devastazione del sistema naturale spontaneo, l'acquisizione al Demanio delle aree del lago. Lunedì avviamo la piantumazione delle nuove alberature al parco delle Energie e al lago dell'ex Snia via di Portonaccio 230 e illustreremo i contenuti della delibera di variante proposta per destinare l'area a verde e servizi inserendola nella rete ecologica dell'Anello verde". Lo annuncia, in un post su Facebook, l'assessore di Roma Capitale all'Urbanistica, Luca Montuori. (Rer)