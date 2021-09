Agroalimentare: Coldiretti, falsi Made in Italy valgono oltre 100 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'emergenza Covid con la frenata del commercio internazionale spinge a oltre 100 miliardi di euro il valore dei falsi Made in Italy nel mondo sottraendo risorse e opportunità di lavoro all'Italia con il paradosso che i più attivi taroccatori del cibo Made in Italy nel mondo sono proprio i paesi ricchi ed emergenti del G20 che approfittano della pandemia per sostituire i prodotti tricolori con imitazioni di bassa qualità. E' quanto denuncia la Coldiretti in occasione del G20 dell'agricoltura di Firenze dove in piazza Santa Croce è stata allestita una grande mostra dell'orrore delle più incredibili imitazioni dei veri prodotti italiani scovati nei 20 Paesi partecipanti al Summit sull'agricoltura di Firenze. Un denuncia pubblica per chiedere ai grandi della Terra un intervento immediato contro un fenomeno vergognoso che ha un impatto devastante sull'economia nazionale e che è ormai diffusissimo in tutti i Continenti e prolifera nei momenti di difficoltà delle aziende italiane e ha già raggiunto valori preoccupanti paria a piu' del doppio delle esportazioni agroalimentari Made in Italy. Non a caso l'85 per cento degli italiani che hanno fatto nella propria vita almeno una vacanza all'estero si è imbattuto in un prodotto agroalimentare imitato o in una ricetta dei piatti tradizionali del Belpaese storpiata, secondo un sondaggio condotto sul sito www.coldiretti.it.