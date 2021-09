Aukus: ambasciatore francese in Australia, siamo stati pugnalati alle spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è stata “pugnalata alle spalle”: così l’ambasciatore, Jean-Pierre Thebault, ha commentato il nuovo accordo militare fra Stati Uniti, Regno Unito e Australia (Aukus). Il rappresentante diplomatico francese a Canberra è stato richiamato in patria per consultazioni, così come il suo collega negli Stati Uniti Philippe Etienne, dopo l’annuncio dell’Aukus che alla Francia è costato anche un importante commessa per la fornitura di sottomarini all’Australia da circa 65 miliardi di dollari statunitensi. Parlando con i quotidiani “The Sydney Morning Herald” e “The Age” poche ore prima di essere richiamato, l'ambasciatore Thebault non ha escluso la sospensione dei colloqui per consentire alle truppe francesi un maggiore accesso alle basi militari australiane. “Abbiamo notizie molto affidabili da fonti stampa indipendenti, che ringrazio, sul fatto che tutto questo fosse in divenire da 18 mesi. Il che significa che siamo stati intenzionalmente ciechi per 18 mesi. Questo furto è stato preparato per 18 mesi", ha detto il rappresentante diplomatico. "Se i rapporti che sono stati pubblicati (...) sul tradimento in atto e sul doppio linguaggio intenzionale, sono veri - e non sono stati contraddetti - allora è una grave violazione della fiducia e un pessimo segnale", ha aggiunto Thebault.(Res)