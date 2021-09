Russia: Covid, oltre 20 mila casi nelle ultime 24 ore, è il nuovo massimo dal 22 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 20.329 casi di coronavirus. E' quanto riferito dalla sede operativa per la gestione del Covid, secondo cui il numero totale di casi rilevati dall'inizio della pandemia ha raggiunto i 7.254.754. Il dato delle ultime 24 ore è indicativo perché, per la prima volta, il numero dei casi ha superato quota 20 mila dal 22 agosto. Inoltre, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 799 decessi. In totale, secondo la sede operativa, 197.425 persone sono morte a causa del coronavirus.(Rum)