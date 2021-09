Difesa: Mulè, Frecce Tricolori "eccellenza italiana nel mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più vasto tricolore al mondo oggi abbraccerà l'Italia per il sessantesimo anniversario della nascita della Pattuglia acrobatica nazionale nella base di Rivolto (Udine), l'unica nella formazione 9+1 e più volte premiata come migliore al mondo. Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè. "Un tricolore che ci ricorda valori, sacrificio, professionalità, innovazione e Made in Italy, disegnato nei cieli italiani dalle nostre Frecce Tricolori a sottolineare l'eccellenza dei piloti dell'Aeronautica militare e delle industrie italiane. Viva l'Italia!", ha aggiunto Mulè.(Res)