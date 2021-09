Pil: Brunetta, momento magico, si va verso il 7 per cento di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo vivendo un momento magico come Paese. Stiamo uscendo bene dalla pandemia e stiamo crescendo del 6 per cento e forse anche di più. Non dovrei dirlo, ma se la strategia del green pass funziona viaggiamo verso il 7 per cento di Pil. E' una congiuntura astrale strepitosa". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al Festival dell'Innovazione promosso da “Il Foglio” a Venezia.(Rin)