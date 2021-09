Afghanistan: almeno tre morti e 20 feriti in esplosione a Jalalabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha provocato la morte di almeno tre persone, e il ferimento di altre 20, l’esplosione di un’autobomba nella città di Jalalabad, capoluogo della provincia orientale di Nangarhar, in Afghanistan. Lo riferisce l’agenzia di stampa afgana “Pajhwok”, secondo cui tutte e tre le vittime erano combattenti talebani. Non sono noti al momento ulteriori dettagli sull’esplosione. Secondo quanto riferito in precedenza dall’emittente “Tolo News”, nella mattinata di oggi un’altra detonazione, registrata nella capitale Kabul, ha provocato il ferimento di due persone. (Res)