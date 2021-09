Turchia-Serbia: Erdogan riceve presidente Vucic al palazzo Vahdetin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic, in visita in Turchia, ha incontrato a Istanbul l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan. "Colazione e conversazione privata con vista sul Bosforo", ha scritto Vucic sul suo profilo Instagram per commentare l’incontro con Erdogan. Il capo dello Stato turco ha accolto l’omologo serbo davanti al palazzo Vahdetin, residenza ufficiale del presidente. Durante la colazione di lavoro, i due presidenti discuteranno di relazioni bilaterali, cooperazione economica e relazioni nella regione, ma anche dei nuovi investimenti turchi in Serbia, del miglioramento e ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale ed economica bilaterale, oltre che questioni regionali e internazionali. (Tua)