Torino: in Valsusa la Pellegrina Bike Marathon, si passa in bici da 25 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, domenica 19 settembre, in Valsusa (Torino) è in programma la Pellegrina Bike Marathon, una kermesse ciclistica patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, la cui prima edizione si svolgerà in un’unica giornata con partenza e arrivo a Susa. L’evento è organizzato dalle associazioni “Guide Discovery Valsusa” e “Avventuriamoci… in bike Falabrak”, in collaborazione con l’ente di promozione sportiva Asi Piemonte, le amministrazioni comunali di Susa, Avigliana e Rivoli, l’Unione Montana Valle Susa e la Regione Piemonte. La Pellegrina Bike Marathon è una corsa storico-culturale, che toccherà 25 Comuni e alcuni dei luoghi più suggestivi del tratto valsusino della Via Francigena: in sostanza una libera escursione su strade asfaltate secondarie, strade bianche e rurali sterrate. Al centro dell’evento ci sarà naturalmente la Città di Susa, da millenni al centro del sistema stradale dei colli del Moncenisio e del Monginevro, porta di accesso della rete delle strade ex militari e d’alta quota come il Colle delle Finestre, amato e apprezzato dai ciclisti di tutto il mondo, grazie al Giro d'Italia. Da Susa si scenderà verso Avigliana, per poi raggiungere il Castello di Rivoli, passando per il centro storico medievale di Avigliana e la Collina Morenica e toccando i luoghi simbolo della Via Francigena: la Sacra di San Michele, l’Abbazia di Novalesa, la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. (segue) (Rpi)