Torino: in Valsusa la Pellegrina Bike Marathon, si passa in bici da 25 Comuni (3)

- Nelle intenzioni degli organizzatori la manifestazione può e deve diventare un’occasione di promozione della Ciclovia Francigena e del cicloturismo in Valle di Susa. Il percorso della Bike Marathon e l’anello Avigliana-Rivoli-Avigliana potrebbero un giorno diventare tracciati permanenti a disposizione dei cicloturisti e dei ciclisti amatoriali. La manifestazione è stata concepita per essere ripetuta annualmente, come l’Eroica, la 9 Colli, la Sella Ronda Bike e le altre gran fondo di successo, che radunano ogni anno migliaia di appassionati. Per informazioni e iscrizioni si può consultare il portale Internet www.pellegrinabikemarathon.com (Rpi)