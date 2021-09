Roma 2021: Cenciotti (PdF), in tutti i quartieri per nostra proposta, più figli e meno tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna elettorale a Roma del Popolo della Famiglia è in grande fermento e stiamo portando in tutti i quartieri la nostra proposta politica: più figli, meno tasse. Anche per la Capitale vogliamo una politica nuova, aperta alla vita, che difenda la famiglia fatta da mamma e papà, come ha ripetuto Papa Francesco, che combatta la piaga della denatalità con soluzione concrete come il bonus bebè di 2.500 euro per ogni neonato e il Reddito di maternità di 1.000 euro al mese per otto anni alle donne che intendano dedicarsi alla famiglia e ai figli". È quanto ha dichiarato Fabiola Cenciotti, candidato sindaco a Roma per il Popolo della Famiglia (PdF), visitando uno dei banchetti elettorali organizzati nella Capitale dal movimento politico di ispirazione cristiana presieduto da Mario Adinolfi. "Numerosi gli appuntamenti anche oggi e nei prossimi giorni, a cui parteciperanno la stessa Fabiola Cenciotti, il coordinatore nazionale del PdF Nicola Di Matteo e i candidati presidente nei vari Municipi", si legge nella nota. (segue) (Com)