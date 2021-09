Roma 2021: Cenciotti (PdF), in tutti i quartieri per nostra proposta, più figli e meno tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sono previsti gazebo nel Municipio III con il candidato presidente Silvio Rossi (piazza Sempione, ore 17:30-20:30), nel Municipio IV con il candidato presidente Marco Petrizzelli (Mercato rionale di via Casal dei Pazzi, ore 9-13; via Donato Menichella 125, ore 17-20; largo San Giuseppe Artigiano 15, ore 18-20), nel Municipio VI con il candidato presidente Claudio Matteoda (via Massa di San Giuliano, ore 17-20) e nel Municipio X con il candidato presidente Claudio Ridolfi (piazza Anco Marzio, pontile di Ostia, ore 16-22). Domani domenica 19 il PdF sarà presente nel Municipio IV (largo San Giuseppe Artigiano 15, ore 9-13; e via Casal Tidei 57, ore 9-13), nel Municipio VI (piazza Erasmo Piaggio, ore 9-12), nel Municipio VII con il candidato presidente Mauro Rotunno (largo Tacchi Venturi, ingresso parco della Caffarella, ore 9-13 e 17-20) e nel Municipio X (piazza Anco Marzio, pontile di Ostia, ore 10-21). Lunedì 20 sono previsti appuntamenti nel Municipio VI (Mercato rionale di via Motta Camastra 45, ore 9-12) e nel Municipio XII con il candidato presidente Massimo Boschi (Mercato rionale di piazza San Giovanni di Dio, ore 9-13)", conclude la nota del Popolo della Famiglia. (Com)