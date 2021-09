Teatri: Forte, bene ministro Franceschini, pubblico ha grande voglia di tornare in sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci auguriamo "che la decisione arrivi in tempi rapidi. Aumentare la capienza di teatri e cinema sarebbe molto importante, sia per noi operatori del settore, sia per gli spettatori". Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri di Milano Nazionale e Lirico, commenta la proposta del ministro Dario Franceschini di aumentare in tempi rapidi la capienza delle sale spettacolo. "La gente - prosegue Forte - ha tanta voglia di tornare in teatro. I dati in nostro possesso parlano chiaro, un esempio su tutti: per il per musical 'Pretty Woman', che esordirà al Nazionale il 28 settembre e resterà in scena fino all'8 gennaio, la prevendita ha già prodotto l'acquisto di oltre 15 mila biglietti". "In tal senso - conclude - è giusto segnalare e riconoscere che l'adozione del green pass è uno strumento particolarmente importante perché le persone apprezzano ogni strumento che contribuisce a garantire sicurezza". (Com)