Pa: Brunetta, tra un mese contratto su lavoro agile

- Tra un mese ci sarà il contratto sul lavoro agile. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al Festival dell'Innovazione promosso da “Il Foglio” a Venezia. All’inizio della pandemia, ha spiegato, la decisione di "mettere tutti i lavoratori della pubblica amministrazione in smart working è stata un'idea intelligente. Solo che è stato fatto all’italiana: non c'era un contratto, non c'era un'organizzazione del lavoro, non c'era la tecnologica perché tutti lavoravano con i loro strumenti informatici, non esisteva la piattaforma tecnologica e per questo mi sono un po’ arrabbiato. Si voleva far diventare questa esperienza un modello e allora mi sono detto di fare innanzitutto un contratto. Tra un mese per la prima volta quindi ci sarà un vero contratto per il lavoro agile".(Rin)