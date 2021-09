Milano: Sardone (Lega), in via Medici del Vascello quartiere fantasma gestito da abusivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Medici del Vascello e via dei Pestagalli c"'è un intero quartiere fantasma completamente gestito da nordafricani irregolari e rom". Lo segnala Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega. "Hanno occupato abusivamente tutti gli enormi palazzi dismessi, realizzando vere e proprie abitazioni al loro interno. Ho trovato decine di siringhe e occupanti visibilmente storditi dall'eroina: il sospetto è che dal vicino bosco di Rogoredo i tossici trovino riparo qui". Sardone racconta che "c'è gente che occupa da mesi e chi da pochi giorni, come mi hanno raccontato loro stessi, segno che la situazione è in continua evoluzione. Nell'ex edificio che ospitava il centro direzionale i rom si sono presi la portineria accampandosi con tende e materassi. Nel palazzo invece ci sono marocchini, tunisini, congolesi: vivono in condizioni pietose in mezzo a sporcizia, feci, topi, rifiuti. Nella struttura accanto hanno trovato riparo i rom sgomberati dal campo abusivo di via Bonfadini. Menomale che il Comune doveva vigilare". Aggiunge Davide Ferrari Bardile, candidato della Lega al Municipio 4: "Da tempo mi confronto con i residenti del quartiere Merezzate giustamente arrabbiati con l'amministrazione comunale per il trattamento che gli ha riservato in questi anni. Insicurezza, degrado, illegalità: mi hanno detto che non si contano più i furti, anche a danno di ragazzini. Spero solo che non si debba assistere a qualcosa di ancora più grave prima di una messa in sicurezza dell'intero quartiere fantasma. Qui intorno ci sono strutture scolastiche: non è accettabile questo degrado accanto a dove studiano dei minori".(Com)