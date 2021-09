Venezuela: VI vertice Celac, Maduro propone creazione di una Segreteria generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Segretario generale, con sede stabile in Messico, per consolidare la Comunità degli Stati dell'America latina e dei Caraibi (Celac) con l'impronta "progressista" delle origini. È la proposta che intende presentare il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, arrivato ieri in Messico per partecipare al VI vertice dei capi di Stato e di governo della Celac, appuntamento cui pareva non doversi presentare di persona. "Sono quattro anni che non si tiene il vertice Celac, è un'occasione per rilanciare l'organismo", ha detto Maduro in un'intervista video all'atterraggio in Messico, rilanciata sul proprio profilo Twitter. Il presidente del Venezuela, che è stato accolto dal ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha detto di avere con "insieme di proposte importanti" per rinforzare la Celac, a partire dalla nomina di un Segretario generale "con pieni poteri" e "di consenso", con sede stabile in Messico. A più riprese il governo messicano ha fatto sapere che il vertice sarebbe stato occasione per un dibattito sul futuro dell'integrazione regionale, arrivando a parlare di un organismo che avrebbe sostituito l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), da sempre più Paesi vista come eccessivamente dipendente dall'agenda politica degli Stati Uniti. "C'è un dibattito antico" tra i sostenitori della dottrina Monroe e i "bolivariani", ha detto Maduro auspicando la "ripresa" del percorso ideato dalla "prima ondata progressista della regione", con i governi "neo socialisti" che hanno segnato la storia politica regionale di inizio secolo. (segue) (Mec)