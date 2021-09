Vaticano: Papa a diocesi di Roma, la parrocchia è casa di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha incontrato questa mattina, in Aula Paolo VI, i fedeli della diocesi di Roma in vista del processo sinodale che sta per iniziare. "Un cammino – ha detto il Papa- in cui tutta la Chiesa si trova impegnata intorno al tema: 'Per un Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione'. Sono previste tre fasi, che si svolgeranno tra ottobre 2021 e ottobre 2023. Questo itinerario è stato pensato come dinamismo di ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli di Chiesa, coinvolgendo tutto il popolo di Dio". La prima tappa del processo è quella che riguarda le singole Chiese diocesane. "Ed è per questo che sono qui, come vostro Vescovo – ha affermato il Pontefice – a condividere, perché è molto importante che la Diocesi di Roma si impegni con convinzione in questo cammino". Un cammino la cui prima fase, quella diocesana, sottolineato Bergoglio, "è molto importante, perché realizza l'ascolto della totalità dei battezzati, soggetto del sensus fidei infallibile in credendo. Ci sono molte resistenze a superare l'immagine di una Chiesa rigidamente distinta tra capi e subalterni, tra chi insegna e chi deve imparare, dimenticando che a Dio piace ribaltare le posizioni. Camminare insieme scopre come sua linea piuttosto l'orizzontalità che la verticalità. La Chiesa sinodale ripristina l'orizzonte da cui sorge il sole Cristo: innalzare monumenti gerarchici vuol dire coprirlo. I pastori camminano con il popolo, a volte davanti, a volte in mezzo, a volte dietro. Davanti per guidare, in mezzo per incoraggiare e non dimenticare l'odore del gregge, dietro perché il popolo ha fiuto. Ha fiuto nel trovare nuove vie per il cammino, o per ritrovare la strada smarrita". (segue) (Civ)