Trasporti: Porrello (M5s Lazio), istituire tavolo Comune-Regione per fermata Giardino di Roma

- Si è tenuta ieri mattina una conferenza stampa alla presenza delle massime cariche istituzionali regionali per illustrare il progetto "Metromare", ossia il potenziamento e l'ammodernamento della tratta nota fino ad oggi con il nome di Roma-Lido. "Nel corso della conferenza - dichiara Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale - sono stati illustrati nel dettaglio i grossi passi in avanti compiuti su questo tema negli ultimi anni: da gennaio 2022 la proprietà della tratta passerà da Atac a Astral e Cotral e ci saranno nuovi importanti investimenti. Parliamo di circa 570 milioni sulla Roma Nord e 470 milioni sulla Roma Ostia che serviranno all'acquisto di nuovi treni, alla manutenzione straordinaria, all'avere un nuovo deposito e all'ammodernamento delle fermate e delle scale mobili eliminando le barriere architettoniche. Tutto ciò però non deve far passare in secondo piano un impegno che la Regione Lazio ha già assunto a più riprese con i cittadini ed i comitati istituiti all'uopo ed in diverse sedi istituzionali: la creazione della fermata Giardino di Roma. La storia della vicenda è lunga e complessa ma in questa sede mi preme ricordare che si tratta di un'opera che già ha propri finanziamenti (3,6 milioni di euro), derivanti da oneri di urbanizzazione e che coprono per intero i costi, e sulla quale si sono già espresse favorevolmente a livello politico sia Roma Capitale che la Regione Lazio. Per questo torno a sollecitare una pronta istituzione del tavolo tecnico fra Roma Capitale e Regione Lazio, così come già stabilito e già promesso ai cittadini. Gli ingenti lavori oggetto della conferenza stampa possono procedere parallelamente alla creazione della fermata Giardino di Roma che la città e gli abitanti di quartiere attendono invano da già troppo tempo", conclude l'esponente M5s Lazio. (Com)