Francia: completata messa in sicurezza cattedrale Notre-Dame, in inverno lavori di restauro (2)

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva promesso che la cattedrale sarebbe stata ricostruita in cinque anni. I lavori sul sito della cattedrale, uno dei simboli della città di Parigi, non saranno completati entro questo periodo. Il monumento tornerà a essere un luogo di culto entro il 16 aprile 2024, giorno in cui verrà celebrata nuovamente una messa nella navata, ha annunciato a dicembre del 2019 il generale Jean-Louis Georgelin, presidente dell'istituzione pubblica responsabile della ricostruzione della cattedrale. (Frp)