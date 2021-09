Afghanistan: Fore (Unicef), positiva riapertura scuole ma ragazze non siano lasciate fuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef accoglie con favore la notizia che le scuole secondarie in Afghanistan saranno aperte oggi dopo aver chiuso per mesi a causa del Covid-19, ma esprime preoccupazione per il fatto che molte ragazze non possano essere riammesse in questo momento. E' quanto dichiarato dalla direttrice generale dell'Unicef, Henrietta Fore, citata in una nota. "Le ragazze non possono e non devono essere lasciate indietro. È fondamentale che tutte le ragazze, comprese quelle più grandi, siano in grado di riprendere la loro istruzione senza ulteriori ritardi. Per questo, abbiamo bisogno di insegnanti donne per riprendere l'insegnamento", ha affermato Fore. "Anche prima della più recente crisi umanitaria, 4,2 milioni di bambini non erano iscritti a scuola. Circa il 60 per cento di loro sono bambine. Ogni giorno in cui le ragazze perdono l'istruzione è un'opportunità persa per loro, le loro famiglie e le loro comunità", ha aggiunto la direttrice generale. (segue) (Com)