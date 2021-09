Afghanistan: Fore (Unicef), positiva riapertura scuole ma ragazze non siano lasciate fuori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è stato, secondo Fore, "un progresso significativo nell'istruzione nel paese negli ultimi due decenni. Il numero di scuole è triplicato. Il numero di bambini a scuola è aumentato da 1 milione a 9,5 milioni. Questi sono importanti miglioramenti per i bambini del paese che dobbiamo rispettare e proteggere". "L'Unicef esorta i partner di sviluppo a sostenere l'istruzione per tutti i bambini in Afghanistan. L'Unicef continuerà a sostenere con tutti gli interlocutori che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano la stessa possibilità di imparare e sviluppare le abilità di cui hanno bisogno per prosperare e costruire un Afghanistan pacifico e produttivo", ha concluso la direttrice generale. (Com)