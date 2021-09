Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il Commissario agli Affari economici dell'Unione europea ed ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni interverrà all'evento della campagna elettorale per le elezioni comunali di Roma, dal titolo "Cresciamo da Capitale. Insieme rinasce l'economia di Roma". Insieme al Commissario Gentiloni interverrà la candidata Presidente per il I Municipio Lorenza Bonaccorsi e il candidato sindaco per il centrosinistra Roberto Gualtieri.Roma, teatro Brancaccio, via Merulana, 244 (ore 11)- Roberto Gualtieri parteciperà ad un'iniziativa per la valorizzazione dell'archivio del Maestro Armando Trovajoli e la riqualificazione della struttura a lui dedicata: il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra presenterà infatti le proposte per il superamento degli ostacoli burocratici che ritardano il recupero dal degrado dell'area che ospita il Ponte. Interverranno Maria Paola Trovajoli, moglie dell'indimenticato compositore scomparso nel 2013, e la candidata alla Presidenza del II Municipio Francesca Del Bello.Roma, Ponte della Musica a "Roma suona Trovajoli" (ore 19) (segue) (Rer)