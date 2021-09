Somalia: Borrell, autorità pongano fine a stallo politico, proseguire processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea invita il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed e il primo ministro Roble a porre fine all'attuale situazione di stallo politico. E' quanto dichiarato dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. "Il processo elettorale deve continuare ad avanzare pacificamente, in linea con il calendario precedentemente concordato del 27 maggio. Questa è la chiave per il benessere della popolazione somala", ha detto Borrell. "Tutte le parti interessate somale devono esercitare la massima moderazione per la stabilità complessiva della Somalia e della regione", ha concluso l'Alto rappresentante. (Beb)