Roma 2021: Raggi, con me una rete di persone mosse dall'amore per la Capitale

- La sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, in un post su Facebook presenta il simbolo della Lista civica Virginia Raggi. "Una rete di persone provenienti dalla società civile - scrive - mosse dal loro amore per Roma. I candidati al suo interno hanno deciso di mettersi in gioco, contribuendo a dare continuità al lavoro svolto durante questi anni. In ballo ci sono tanti progetti innovativi per la città, che parlano di legalità, di mobilità alternativa, di infrastrutture sostenibili. Insieme lavoreremo per costruire una Capitale sempre più aperta ai giovani e alle nuove tecnologie, senza perdere di vista la valorizzazione della cultura e dei siti archeologici di cui è piena". (Rer)