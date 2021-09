Afghanistan: Guerini, abbiamo più di una lezione da apprendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certamente dall’Afghanistan “abbiamo più di una lezione da apprendere”, nelle organizzazioni internazionali ma anche su scala nazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo oggi alle Giornate del Mare organizzate dalla rivista “Limes” a Trieste. Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali di riferimento, ad esempio, “è chiaro che l’epilogo drammatico dell’esperienza afgana non potrà non avere un riverbero” sul processo di revisione del concetto strategico della Nato, ha sottolineato il ministro. “C’è anche una lezione nazionale che dobbiamo apprendere rispetto all’esperienza afgana”, ha proseguito. “Le missioni nascono e si concludono, ma dal momento in cui nascono al momento in cui si concludono si adattano, si confrontano con obiettivi che si modificano nel corso dello svolgimento della missione”, ha proseguito Guerini. (Res)