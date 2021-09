Trasporti: tratta marittima Cagliari-Civitavecchia affidata a Grimaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora è ufficiale: dal prossimo 23 settembre sarà riattivata la linea marittima Cagliari-Arbatax-Civitavecchia che sarà operata dalla compagnia di navigazione Grimaldi. A fare la spola fra le due sponde del Tirreno sarà il traghetto Catania che trasporterà passeggeri e merci con una frequenza trisettimanale e due scali ad Arbatax: sono previste partenze da Civitavecchia per Cagliari ogni martedì, giovedì e sabato alle 20, da Cagliari a Civitavecchia ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 20. Il traghetto partirà dal porto di Arbatax ogni martedì e giovedì (alle 2 di notte) per Civitavecchia, e il mercoledì e la domenica (alle 6) in direzione Cagliari. Il traghetto Catania battente bandiera italiana può trasportare oltre 2.200 metri lineari di merci rotabili (automobili, furgoni, camion, semirimorchi, ecc.) e fino a 955 passeggeri. A disposizione di questi ultimi ci sono 93 cabine di varie tipologie (interne, esterne e superior), tutte con aria condizionata e servizi privati, alcune attrezzate per i passeggeri a mobilità ridotta e per gli animali domestici che viaggiano al seguito, ed una sala con poltrone reclinabili. A bordo anche ristorante, self-service, servizio bar h24, negozio, area giochi. Il servizio è garantito per sei mesi, in attesa del nuovo bando che durerà 5 anni come annunciato dal ministro Enrico Giovannini nell'ultimo question time alla Camera. (segue) (Rsc)