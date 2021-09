Trasporti: tratta marittima Cagliari-Civitavecchia affidata a Grimaldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'avvio della nuova linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari – si legge in una nota firmata da Emanuele Grimaldi, ad della compagnia di navigazione - dimostriamo nuovamente la nostra vicinanza alle reali istanze del nostro Paese, con particolare riferimento ai passeggeri e alle aziende di trasporto della Sardegna Centro-Meridionale, che ormai da mesi chiedono servizi di trasporto adeguati alle loro esigenze. Con i nostri collegamenti facciamo della continuità territoriale non uno slogan ma una realtà, assicurando ai Sardi il diritto alla mobilità e creando sempre più possibilità per gli operatori economici dell'isola. Desidero ringraziare il vertice del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la fiducia ancora una volta accordataci. Ci impegneremo per offrire un ottimo servizio come fatto sulla linea Napoli-Cagliari-Palermo che, fin dal suo lancio, è stata fortemente apprezzata dalla nostra clientela". Soddisfatto anche l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde: "L'assegnazione, anche se in regime temporaneo per sei mesi in attesa del bando per l'affidamento quinquennale – ha spiegato - costituisce una preziosa boccata d'ossigeno per territori del cagliaritano e dell'Ogliastra e scongiura il rischio di un inaccettabile isolamento, per i passeggeri e le merci". (Rsc)