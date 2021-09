Milano: 23enne pegiudicato fermato dai carabinieri dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 00:40, a Cinisello Balsamo, quartiere S.Eusebio, personale Cri ha segnalato alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Sesto San Giovanni che un giovane era stato ferito all'addome da un colpo di arma da fuoco.I militari giunti sul posto hanno identificato la vittima: un 23enne italiano del posto, pluri pregiudicato per reati materia stupefacente e contro il patrimonio. L'uomo è stato sottoposto a sorveglianza speciale al pronto soccorso dove lui stesso era arrivato, già ferito, chiedendo aiuto e venendo trasportato, in codice rosso, all'ospecives Niguarda Milano, dove è tuttora ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico, fuori pericolo vita. Le indagini sono in corso. (Com)