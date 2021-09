Turismo: in Grecia arrivi e ricavi al 50 per cento rispetto al 2019, raggiunti obiettivi prefissati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha raggiunto i suoi obiettivi nazionali nel settore turistico quest'anno, con arrivi e ricavi che hanno raggiunto il 50 per cento di quelli dell'anno record del 2019. È quanto riferito dal quotidiano “Kathimerini” che cita esperti del settore e fonti governative. I dati dell'Autorità per l'aviazione civile ellenica sul traffico passeggeri aeroportuale di gennaio-agosto mostrano che i voli sono stati 235.570, ovvero un calo del 36,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre il traffico passeggeri totale è stato di 20.727.553 persone, in calo del 53,8 per cento rispetto a due anni fa. Ad agosto, i passeggeri sono arrivati a una quota quasi pari all'80 per cento di quelli di due anni prima, raggiungendo la cifra di 3.042.098, l'82,6 per cento in più rispetto ad agosto del 2020. L'espansione della ripresa osservata dipenderà dall'andamento delle destinazioni non estive, come Atene, che tipicamente da fine ottobre assume il ruolo di prima destinazione in Grecia. Per ora si stima che quest'anno gli incassi dei viaggi raggiungeranno i 9 miliardi di euro, ovvero il doppio di quello del 2020 e la metà del livello record del 2019. (segue) (Gra)