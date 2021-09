Turismo: in Grecia arrivi e ricavi al 50 per cento rispetto al 2019, raggiunti obiettivi prefissati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, i dati dell'Autorità statistica ellenica di ieri hanno mostrato un importante aumento annuo del fatturato per i settori dell'ospitalità e dei servizi di ristorazione a luglio: il comparto ricettivo ha incassato 933,9 milioni di euro a luglio, in crescita del 230,3 per cento rispetto a luglio dello scorso anno, quando il fatturato era stato di 282,7 milioni di euro. A giugno l'incasso ha raggiunto i 361,1 milioni di euro. Il fatturato della ristorazione a luglio è stato di 181,9 milioni di euro, con un incremento del 42,8 per cento rispetto all'anno precedente, quando aveva raggiunto i 127,4 milioni di euro. (Gra)