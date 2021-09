Argentina: Fernandez annuncia rimpasto di governo, confermati ministri che hanno aperto la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha dato il via al rimpasto di governo per uscire dalla crisi interna alla maggioranza scaturita dalla sconfitta subita alle elezioni primarie legislative di domenica scorsa. Il capo dello Stato ha confermato i ministri vicini alla vicepresidente Cristina Kirchner che con le loro dimissioni in blocco avevano innescato la crisi, a partire dal titolare degli Interni, Eduardo de Pedro. Rimane al suo posto anche il ministro dell'Economia Martin Guzman, e con lui gli altri nomi legati a Fernandez ma tacciati di inefficienza dalla vicepresidente. Entrano figure non direttamente ​riconducibili a nessuna delle due alte cariche, fatta eccezione per il nuovo capo di Gabinetto - Juan Manzur, nome suggerito da Kirchner - e il suo predecessore Santiago Cafiero, fedelissimo di Fernandez, che passa invece agli Esteri. (segue) (Abu)