Migranti: Grecia inaugura oggi nuovo campo "chiuso" a Samo, proteste delle Ong

- La Grecia inaugura oggi il primo di cinque nuovi campi per migranti "chiusi", osteggiati da gruppi per i diritti umani secondo cui le rigide misure di accesso sono troppo restrittive. Recinzioni di filo spinato circondano il nuovo campo sull'isola di Samo, dove sono state installate anche telecamere di sorveglianza, scanner a raggi X e porte magnetiche. L'Ue ha stanziato 276 milioni di euro per i nuovi campi nelle cinque isole greche dell'Egeo – Lero, Lesbo, Kos, Chio e Samo – che accolgono la maggior parte degli arrivi di migranti via mare provenienti dalla vicina Turchia. Il campo di Samo, che fungerà da “progetto pilota” per le altre strutture ad accesso chiuso e controllato, è dotato di un centro di detenzione che sarà accessibile solo tramite chip elettronico. I cancelli rimarranno chiusi di notte. Il campo sull’isola di Lero dovrebbe essere terminato il mese prossimo, mentre a Lesbo, sede del noto campo di Moria, il campo più grande d'Europa e distrutto da un incendio l'anno scorso, i lavori devono ancora iniziare. (segue) (Gra)