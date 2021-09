Migranti: Grecia inaugura oggi nuovo campo "chiuso" a Samo, proteste delle Ong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con alloggi di migliore qualità, acqua corrente, servizi igienici, aree separate per le famiglie e maggiore sicurezza, il governo greco assicura che i campi soddisferanno gli standard europei, sostituendo le strutture precedenti divenute famigerate per le loro condizioni di vita. A Samo, la struttura vicino al porto di Vathy era stata progettata per circa 680 persone ma, a un certo punto, ne ospitava quasi dieci volte tante. Sino a 600 richiedenti asilo vivono ancora in questo luogo in condizioni di vita non dignitose. Da lunedì, i residenti saranno trasferiti nella nuova struttura situata a circa cinque chilometri dal porto di Samo. Il vecchio campo sarà chiuso entro la fine del mese, secondo il ministero dell'Immigrazione greco: l'esercito smantellerà gli edifici, rimuoverà i container e decontamina l'area, che sarà poi ceduta al comune. (segue) (Gra)