Migranti: Grecia inaugura oggi nuovo campo "chiuso" a Samo, proteste delle Ong (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse Ong, tuttavia, hanno sollevato preoccupazioni sulla struttura dei nuovi campi, situati in luoghi isolati, e sul confinamento dei residenti. La scorsa settimana, queste organizzazioni hanno accusato la Grecia di perseguire "politiche dannose incentrate sulla deterrenza e il contenimento di richiedenti asilo e rifugiati" e hanno esortato l'Ue e il governo di Atene ad abbandonare i piani che limitano la circolazione delle persone nei campi. In un rapporto firmato da 45 Ong, si afferma che le nuove strutture "impediranno un'efficace identificazione e protezione delle persone vulnerabili, limiteranno l'accesso ai servizi e all'assistenza per i richiedenti asilo e aggraveranno gli effetti dannosi dello spostamento e del contenimento sulla salute mentale delle persone". Anche la rappresentante dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) in Grecia, Mireille Girard, ha espresso riserve. "La parola 'chiuso' ricorre spesso e questo è preoccupante", ha detto Girard, aggiungendo che "i richiedenti asilo hanno bisogno di protezione, non sono criminali o un rischio per la comunità, sono persone che hanno bisogno di aiuto". "Per noi, i campi dovrebbero essere aperti. Il governo ci ha assicurato che lo saranno", ha aggiunto la rappresentante dell’Unhcr. (Gra)