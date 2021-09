Milano 2021: Petracca (Beppe Sala sindaco), pnrr occasione per rigenerare patrimonio popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo premere l'acceleratore, "sugli interventi che abbiamo programmato per i quartieri popolari. Ce lo impongono l'emergenza sorta con la pandemia e la grande opportunità degli aiuti che l'Europa ha messo in campo". Lo ha detto Paolo Petracca, candidato nella Lista Civica per Beppe Sala sindaco in occasione della "Colazione con Beppe Sala". "Abbiamo un'occasione storica per rigenerare il patrimonio popolare della nostra città, per riuscire a riportare i servizi di sanità nel territorio integrandoli con i servizi sociali - ha aggiunto -. Nei prossimi 5 anni Milano deve viaggiare a una sola velocità. Certamente in questi ultimi 10 anni di amministrazione si è fatto molto per i quartieri popolari, ma non è abbastanza: dobbiamo fare ancora di più". E' necessario "rimettere al primo posto i fondamentali dell'economia milanese: la casa, il lavoro, le politiche sociali per la nostra città e dobbiamo farlo con un metodo di governo che miri a un intenso coinvolgimento delle forze della società civile - conclude -. Le prossime Olimpiadi sono uno strumento fondamentale per questa rigenerazione, ma dovranno essere connesse con gli obiettivi dei fondi del recovery e con un impegno corale per far sì che accanto al ritorno della 'Milano dei grandi eventi' ci sia un rinnovato intervento sulle realtà sociali più fragili". (Com)