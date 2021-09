© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria del Brasile (Anvisa) ha richiesto all'industria farmaceutica statunitense Johnson & Johnson e al suo rappresentante in Brasile, Cilag, di includere nel foglietto illustrativo del vaccino anti-Covid una serie di effetti collaterali che si sono verificati durante la campagna vaccinale in Brasile. Le aziende hanno 30 giorni per ottemperare alla richiesta. (segue) (Brb)