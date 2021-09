Business news: Romania, disavanzo partite correnti aumenta nei primi sette mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti della Romania è aumentato a 9,05 miliardi di euro nei primi sette mesi di quest'anno. E' quanto si legge in un comunicato stampa della Banca nazionale della Romania (Bnr). Il dato è in aumento del 69,29 per cento rispetto a quello registrato nel medesimo periodo del 2020 (5,35 miliardi di euro). Nella struttura, la bilancia delle merci e dei redditi primari ha registrato maggiori disavanzi per 2,32 miliardi e 854 milioni di euro. Il saldo dei servizi e quello dei ricavi secondari hanno registrato disavanzi minori di rispettivamente 267 milioni e 265 milioni. Tra gennaio e luglio 2021 il debito estero totale è aumentato di 6,05 miliardi di euro. Il debito estero a lungo termine ammontava a 95,93 miliardi di euro al 31 luglio 2021 (72,7 per cento del debito estero totale), in aumento del 3,3 per cento rispetto al 31 dicembre 2020. Il debito estero a breve termine ha registrato al 31 luglio 2021 il livello di 36,05 miliardi di euro (27,3 per cento del debito estero totale), in aumento dell'8,9 per cento rispetto al 31 dicembre 2020. (Rob)