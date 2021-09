Business news: Polonia, per Pkn Orlen non c’è futuro per il carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la società energetica polacca Pkn Orlen nella produzione di energia non c’è nel lungo periodo un futuro per il carbone. Lo ha detto il presidente del Cda dell’azienda, Daniel Obajtek, intervistato dal portale “Business Insider”. Orlen intende assecondare lo spirito del tempo ed essere leader in soluzioni energetiche innovative. “Se parliamo di economia a basse emissioni, noi da quattro anni abbiamo già avviato questo processo”, ha detto. La società ha già investito nell’eolico al largo del Mar Baltico e i primi parchi offshore sorgeranno nel 2023. Orlen mira peraltro all’ottenimento di nuove licenze. La società manifesta un’interesse anche per il nucleare di nuova generazione e in particolare per i microreattori modulari. A tale scopo la compagnia ha già annunciato a fine giugno la firma di un accordo di cooperazione sullo sviluppo di tecnologie nucleari a zero emissioni con il gruppo chimico Synthos. Pkn Orlen afferma attraverso Obajtek che c’è ancora un futuro per il petrolio, a cui non intende rinunciare, tuttavia nell’industria automobilistica perderà un poco del suo significato. (Vap)