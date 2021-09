Business news: Nord Stream 2, gasdotto soddisferà tutti gli standard tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2 rispetterà tutte le condizioni di autorizzazione e gli standard tecnici richiesti. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tass" l'ufficio stampa di Nord Stream 2 AG. La società incarica della costruzione dell'infrastruttura energetica ha tuttavia rifiutato di riferire dettagli sull'iter di certificazione in corso come operatore indipendente di gasdotti. "Nord Stream 2 non commenta le procedure in corso. Il progetto rispetterà tutte le condizioni di autorizzazione e gli standard tecnici. Vi informeremo inoltre su ulteriori passaggi", ha affermato la società. (Rum)