Business news: Spagna, Amazon in 10 anni ha investito oltre 6,8 miliardi di euro

- Amazon, colosso statunitense delle vendite on line, festeggia 10 anni in Spagna in cui ha investito più di 6,8 miliardi di euro in infrastrutture, spedizioni, trasporti, stipendi e altri costi logistici. In un comunicato l'azienda ha evidenziato di aver creato circa 15 mila posti di lavoro permanenti ed a riunire 12 mila piccole e medie imprese, vendendo prodotti per un valore di oltre 650 milioni di euro all'estero. Amazon ha comunicato che aprirà il suo quarto centro logistico robotizzato in Spagna a Corvera (Murcia) che entrerà in funzione quest'anno e sarà utilizzato per immagazzinare, preparare e gestire i prodotti, supportando le operazioni in Spagna e in tutta Europa. La rete operativa è iniziata nel 2012 con il centro logistico di San Fernando de Henares. L' azienda ha annunciato che nel 2021 creerà 3 mila nuovi posti di lavoro permanenti portando la sua forza lavoro a 15 mila dipendenti, il doppio di 2 anni fa. (Spm)