Business news: Germania, Iwh rivede al ribasso previsioni crescita, 2,2 per cento 2021 e 3,6 per cento 2022

- L'Istituto per la ricerca economica di Halle (Iwh) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania per il 2021 e il 2022. Nell'anno in corso, l'espansione del Pil viene stimata al 2,2 per cento dopo il 3,9 per cento di giugno scorso. Nel 2022, la crescita dovrebbe essere e 3,6 per cento e non più del 4 per cento. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la correzione è dovuta alla carenza di materiali su scala globale e alle difficoltà che hanno caratterizzato ultimamente il settore del trasporto marittimo. Entrambi i fattori rallentano, infatti, la ripresa della Germania dalla crisi del coronavirus, che nel 2020 ha causato una contrazione del Pil del Paese pari al 4,6 per cento. Tuttavia, l'Iwh afferma che, “per il 2022, vi sono buone possibilità” che l'economia tedesca torni alla “normalità, anche perché la situazione sul mercato del lavoro è in costante miglioramento”. Allo stesso tempo, l'Iwh mette in guardia dai pericoli persistenti per la ripresa. In particolare, “l'industria manifatturiera tedesca è particolarmente coinvolta nelle filiere produttive internazionali ed è quindi notevolmente colpita dalle attuali interruzioni” delle catene di fornitura globali. Infine, “non si può escludere che nuove mutazioni del coronavirus possano rendere necessarie misure di contenimento” del contagio, in grado di rallentare ulteriormente la ripresa. (Geb)