Business news: Grecia, per ambasciatore tedesco è momento di grande opportunità per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è un momento di "grande opportunità" per rilanciare gli investimenti in Grecia attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Paese "Grecia 2.0", che ha recepito le linee guida del Next Generation Eu, Lo ha detto l'ambasciatore tedesco in Grecia, Ernst Reichel, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ana-Mpa". "Next Generation Eu è stato trasposto qui in Grecia nel "Greece 2.0" che ha ricevuto molti applausi in tutta Europa quindi questa è davvero un'occasione per creare un momento di significativo progresso per il Paese e per superare la mancanza degli investimenti che esiste qui in Grecia", ha spiegato. Il diplomatico ha sottolineato che "gli investitori stranieri e la Germania, che è la prima tra gli investitori stranieri in Grecia, dovranno svolgere un ruolo importante in questo senso". In particolare per "Grecia 2.0", Reichel ha sottolineato che digitalizzazione e transizione ecologica sono le aree in cui la Grecia è ben posizionata per diventare "una grande storia di successo". Tuttavia, l'ambasciatore non ha nascosto la sua preoccupazione per alcuni stereotipi negativi sulla Germania nella società greca. Quanto ai rapporti bilaterali, Reichel li ha definiti "profondi e sostanziali" in tutti i campi: a livello di economia, cultura e società, ma anche tra governi e parlamenti di entrambi i Paesi. (Gra)