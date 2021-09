Business news: Ucraina pronta a estendere contratto transito gas con Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è pronta ad estendere il contratto di transito del gas con la russa Gazprom, ma insiste sul mantenimento dei volumi di trasporto delle compagnie europee. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia ucraina Naftogaz, Yuriy Vitrenko, parlando con la stampa. "I volumi che stanno attraversando l'Ucraina dovrebbero essere trasferiti a contratti a lungo termine con società europee. Dobbiamo garantire che il transito attraverso l'Ucraina sarà preservato. Siamo pronti a discutere l'estensione del nostro contratto di transito del gas con Gazprom e abbiamo informato i nostri partner tedeschi su questo. Ma la questione relativa all'estensione non è una garanzia sufficiente per preservare il transito attraverso l'Ucraina. Per questo, abbiamo principalmente bisogno di contratti con aziende europee", ha detto Vitrenko. (Rum)